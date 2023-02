Ateliers – Dimanche 2 avril – APRÈS-MIDI – CCVA Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Ateliers – Dimanche 2 avril – APRÈS-MIDI – CCVA Centre culturel et de la vie associative (CCVA), 2 avril 2023, Villeurbanne. Ateliers – Dimanche 2 avril – APRÈS-MIDI – CCVA Dimanche 2 avril, 14h00 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Trouvez ci-dessous tous les ateliers de l’après-midi du dimanche 2 avril au CCVA ! Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Réservation uniquement au point d’accueil inscription, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles. Donne vie à un monstre

De 9 à 11 ans. À 14h – durée : 1h30

Explore l’anatomie et la morphologie d’un monstre avec un dessin guidé pas à pas.

avec Margaux Carbo de l’école Émile Cohl Un humanoïde hybride

De 9 à 11 ans. À 14h – durée : 1h30

À partir de similitudes qui existent entre les mammifères et les humains, crée un hybride unique.

avec Zoé Andreyitch de l’école Émile Cohl En forme !

De 7 à 12 ans – À 14h et à 16h – durée : 1h30

En utilisant du papier découpé, dessine un sport ou une sportive.

avec Anne-Margot Ramstein Habille ton Murdo

De 5 à 8 ans – À 14h et à 16h – durée : 1h30

À la manière des poupées en papier à habiller, imagine une des tenues « impossibles » de Murdo !

avec Éva Offredo Ma baignoire chérie

À partir de 8 ans. À 16h – durée : 1h30

Dessine ta baignoire comme un refuge réconfortant, un lieu de rêverie et de voyage.

avec Emmanuelle Houdart J’écris mon histoire dans la forêt

De 7 à 12 ans. À 16h – durée : 1h30

L’auteur de Mémoires de la forêt te propre de créer ta propre histoire inspirée de son roman.

Un atelier d’écriture pour développer son imagination !

avec Mickaël Brun-Arnaud

