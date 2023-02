Ateliers – Dimanche 2 avril – MATIN – CCVA Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Ateliers – Dimanche 2 avril – MATIN – CCVA Dimanche 2 avril, 10h30 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Trouvez ci-dessous tous les ateliers du matin du dimanche 2 avril au CCVA ! Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Réservation uniquement au point d'accueil inscription, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles. Dans le corps d'un autre

De 6 à 16 ans. À 10h30 – durée : 1h30

Tu te réveilles un matin dans le corps d’un autre, que fais-tu ? Dessine-le dans une courte BD !

avec Mathilde Conrad et Maël Martial de l’école Émile Cohl Cadavre exquis

Dès 8 ans. À 10h30 – durée : 1h30

Invente une petite histoire à partir de mots donnés au hasard

avec Elijah Sbai et Timothine Abrazian de l’école Émile Cohl Donne vie à un monstre

De 9 à 11 ans. À 10h30 – durée : 1h30

Explore l’anatomie et la morphologie d’un monstre avec un dessin guidé pas à pas.

avec Margaux Carbo de l’école Émile Cohl Pantins chimères

De 6 à 10 ans. À 10h30 – durée : 1h30

Réalise ton pantin en papier cartonné avec des attaches parisiennes. En assemblant différentes parties du corps, invente des chimères, sirènes, anges, centaures…

avec Marion Prudhon et Jade Moisan de l’école Émile Cohl Un humanoïde hybride

De 9 à 11 ans. À 10h30 – durée : 1h30

À partir de similitudes qui existent entre les mammifères et les humains, crée un hybride unique.

avec Zoé Andreyitch de l’école Émile Cohl

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T10:30:00+02:00

2023-04-02T12:00:00+02:00 ©Aurore Petit

