Dolorès Wilson Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Dolorès Wilson Centre culturel et de la vie associative (CCVA), 1 avril 2023, Villeurbanne. Dolorès Wilson Samedi 1 avril, 14h45, 17h15 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) D’après Aurore Petit et Mathis, par la compagnie Les Belles Oreilles handicap visuel vi Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Intérimaire de première classe, Dolorès Wilson fait chaque jour un nouveau métier. Un jour espionne dans une grande entreprise, le lendemain, conductrice de bulldozers, Dolorès sait tout faire. Mais son quotidien glisse le plus souvent vers l’inédit et l’imprévu… Flanquée de son acolyte, Doug, un vieux chien en surpoids, grand amateur de biscuits, cette « intérimaire de l’impossible » est prête à tout ! La compagnie Les Belles oreilles propose une adaptation sonore et théâtrale de trois épisodes de la série de livres éponyme, et donne vie à Dolores Wilson, ce personnage de super-héroïne hors-norme. L’univers sonore est réalisé par des bruitages en direct et un accompagnement musical au ukulélé. Réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles. __________ Compagnie Les Belles Oreilles Marie Neichel : comédienne

Mathias Chanon-Varreau : musicien bruiteur

Delphine Prat : comédienne et directrice artistique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:45:00+02:00

2023-04-01T18:10:00+02:00 ©Nadine Barbançon

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Adresse 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Ville Villeurbanne Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Dolorès Wilson Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 2023-04-01 was last modified: by Dolorès Wilson Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 1 avril 2023 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon