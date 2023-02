Ateliers – Samedi 1er avril – MATIN – CCVA Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Réservation uniquement au point d'accueil inscription, une heure avant chaque séance et dans la limite des places disponibles. Dulcinée – lecture et dessin interactifs

De 6 à 9 ans. À 10h30 – durée : 1h30

Après un temps de lecture du livre Dulcinée, dessine les personnages et imagine la suite de l’histoire.

avec Ole Könnecke Pantins chimères

De 6 à 10 ans. À 10h30 – durée : 1h30

Réalise ton pantin en papier cartonné avec des attaches parisiennes. En assemblant différentes parties du corps, invente des chimères, sirènes, anges, centaures…

avec Marion Prudhon et Jade Moisan de l’école Émile Cohl Le corps dans tous ses états

De 7 à 10 ans. À 10h30 – durée : 1h30

Raconte dans une bande dessinée une situation provoquant un changement d’humeur chez un personnage.

avec Morgane Barthas et Lucie Weber de l’école Émile Cohl Quel super-héros es- tu ?

De 6 à 12 ans. À 10h30 – durée : 1h30

Quel super pouvoir aimerais-tu avoir ? Imagine une courte bande dessinée.

avec Antoine Ganzhorn et Lucas Beaufils de l’école Émile Cohl Ce que tu aimerais être

De 7 à 10 ans. À à 10h30 – durée : 1h30

Un animal, un monstre, un robot, un mélange de tout ça ? Si tu pouvais avoir le corps que tu souhaites, tu choisirais quoi ?

avec Louna Gauriaud et Emma Wos de l’école Émile Cohl Un humanoïde hybride

De 9 à 11 ans. À 10h30 – durée : 1h30

À partir de similitudes qui existent entre les mammifères et les humains, crée un hybride unique.

avec Zoé Andreyitch de l’école Émile Cohl

