Matières vives : pour une matière qui soit grise et surtout vive ! Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Inscrite dans la thématique En Corps !, cette journée vise à fournir aux professionnels et professionnelles de l’illustration, du livre et de l’enfance de la matière pour nourrir la réflexion sur la question du corps et la manière dont se construit l’image de soi grâce aux livres. En présence de grands noms de la littérature jeunesse, il s’agit de découvrir des approches esthétiques croisées et autres secrets de création. La venue de spécialistes du thème abordé (éditrice, sociologue, pédopsychiatre…) permet également de se saisir d’outils plus concrets et d’ouvrir la focale sur différents niveaux d’âges et de lectures. Le tout, dans une approche sociologique et sociétale du corps.

Avec Aurore Petit, Kathy Couprie, Anaïs Vaugelade, Tamara Guenoun, Philippe Liotard, Les Doigts qui rêvent… Détails et réservations à venir très prochainement…

