Les Kakémonos d’Aurore Petit Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Les Kakémonos d’Aurore Petit Centre culturel et de la vie associative (CCVA), 26 mars 2023, Villeurbanne. Les Kakémonos d’Aurore Petit 27 mars – 2 avril Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Une exposition d’Aurore Petit sur le thème du corps, visible depuis la rue Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Pop, ludiques et décalés, découvrez les huit kakémonos et autant de personnages issus d’une série créée pour illustrer un calendrier de l’Avent géant suspendu aux fenêtres du Château des ducs de Bretagne dans le cadre du célèbre Voyage à Nantes. Chaque illustration pose une question sur des thématiques variées. Le corps y tient une place de choix ! Visible depuis l’extérieur du CCVA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T00:00:00+02:00

2023-04-02T23:59:00+02:00 ©Stéphane Pajot

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Adresse 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Ville Villeurbanne lieuville Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Les Kakémonos d’Aurore Petit Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 2023-03-26 was last modified: by Les Kakémonos d’Aurore Petit Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 26 mars 2023 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon