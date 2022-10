Festival VilleurVanne Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Festival VilleurVanne Centre culturel et de la vie associative (CCVA), 17 décembre 2022, Villeurbanne. Festival VilleurVanne 17 et 18 décembre Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Vous allez rugir de rire à la 4ème édition du festival humoristique VilleurVanne ! Une édition très spéciale hilarante à l’occasion de Villeurbanne, capitale de la culture française 2022 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Festival VilleurVanne – Edition 4 Un plateau humoristique et exceptionnel est prévu avec des artistes locaux et de toute la France Une dizaine d’humoristes vont s’enchaîner sur scène, sous forme de stand-up et vous raconter des histoires hilarantes, avec des thématiques différentes. Vous aurez la possibilité de voter pour votre artiste préféré, qui gagnera le prix du public.

Un jury sera également présent, pour récompenser l’artiste le plus drôle de la soirée. Voici le programme de la 4ème édition du FESTIVAL VILLEURVANNE 4 les 17 et 18 décembre 2022 à Villeurbanne Samedi 17 Décembre à 20h, 13 artistes 1 / Aminn Djezzaz, (Suisse)

2 / Marine Ella ( Paris )

3 / Wassim El Fath ( Lyon )

4/ Ismael Gato ( Suisse )

5 / Hassen Humoriste ( Marseille )

6 / Lucas Hueso ( Canada – Lyon )

7/ Sofiane Barber ( Lyon )

8/ Malika Bianco( Paris )

9 / Rharbaoui yacine ( Lyon )

10/ Yassine Jematte ( Suisse )

11 / Enaifos Ïatte , ( Bordeaux )

12 / Tristan ( Lyon )

13/ Sofia belabbes ( Paris ) Dimanche 18 décembre à 17h : Spectacle «One Man Chhuuut » de et par Mouni’s Younes Événement organisé par l’association Ouhlala Lyon, en partenariat depuis la première édition, avec le centre d’animations de Saint-Jean de Villeurbanne et Wahid Zen Zel .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T20:00:00+01:00

2022-12-18T19:30:00+01:00 Ilona Galland

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Adresse 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Ville Villeurbanne lieuville Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Festival VilleurVanne Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 2022-12-17 was last modified: by Festival VilleurVanne Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 17 décembre 2022 Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon