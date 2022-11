Festival VilleurVanne : Smaïn et 150 humoristes présents pour les castings du Festival Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Festival VilleurVanne : Smaïn et 150 humoristes présents pour les castings du Festival Centre culturel et de la vie associative (CCVA), 16 décembre 2022, Villeurbanne. Festival VilleurVanne : Smaïn et 150 humoristes présents pour les castings du Festival 16 – 18 décembre Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Une première à Villeurbanne et en France, venez découvrir 150 humoristes de la région, de France , Belgique, Suisse , dans un spectacle gratuit pour tous pour le festival humoristique « VilleurVanne » . Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le célèbre humoriste Smaïn, en compagnie de 150 humoristes, vous accueillent à Villeurbanne à l’occasion de la 4ème édition du festival » VILLEURVANNE « Nous vous proposons 5 créneaux possibles ( cf affiche ) et Gratuits pour tous , afin de découvrir les nouveaux talents d’humour théâtral et stand-up . Venez découvrir leurs Vannes à Villeurbanne pour le festival VilleurVanne , à l’occasion de Villeurbanne Capitale de la Culture française.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T10:30:00+01:00

2022-12-18T16:00:00+01:00 ilona Galland

Lieu Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Adresse 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Ville Villeurbanne

