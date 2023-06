Musique et danse… Une invitation au voyage Centre Culturel et Associatif Jean Huguin Suippes Suippes Catégorie d’Évènement: SUIPPES Musique et danse… Une invitation au voyage Centre Culturel et Associatif Jean Huguin Suippes, 1 juillet 2023, Suippes. Musique et danse… Une invitation au voyage 1 – 29 juillet Centre Culturel et Associatif Jean Huguin La musique, l’art, la danse sont tous liés par cette notion de mouvement, cette volonté de

faire passer des émotions, cette envie de ressentir, faire ressentir…

Tout est lié, c’est pour cela que nous vous offrons cette exposition où, tout ce mélange,

s’imbrique, s’explique.

Pourquoi cette exposition :

Une des missions de notre école de musique est de faire comprendre la musique à ces

élèves. Comprendre ce que l’on joue, ce que l’on veut exprimer, comprendre ce que l’on veut

partager au public. La simple lecture de note et application de règles ne suffit pas. Cette

démarche est la même dans toutes les disciplines artistiques, que ce soit la danse, la

sculpture, le graff, la peinture… tout est partage d’émotion.

C’est l’envie de partager qui nous fait vibrer, la volonté de transmettre, de comprendre et

faire comprendre.

Cette exposition regroupera les travaux d’une dizaine d’artistes marnais et ardennais autour

du thème de la musique et de la danse. Le but est de rassembler des œuvres de pratiques

artistiques différentes : Peinture, sculpture, infographie, Tatouage, vidéo, installation, photo,

dessin. L’exposition sera ponctuée de moments forts chaque samedi.

Elle durera du 1er au 29 juillet, en accès libre pour le public, se situera dans le hall de la

maison des associations. La partie vidéo sera hébergée à la Médiathèque de Suippes située

à l’étage. Centre Culturel et Associatif Jean Huguin 9 rue saint-cloud , 51600 Suippes Suippes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T01:59:59+02:00

Catégorie d'Évènement: SUIPPES
Centre Culturel et Associatif Jean Huguin
9 rue saint-cloud , 51600 Suippes
Suippes

