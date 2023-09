Exposition de sculptures François Cuau Centre Culturel Espace Maintenon Maintenon, 13 octobre 2023, Maintenon.

Exposition de sculptures François Cuau 13 – 15 octobre Centre Culturel Espace Maintenon Entrée libre

Journées nationales de l’architecture sur le thème « architecture à habiter »

« L’acier, mon matériau de prédilection, découvert aux Beaux Arts, puis abandonné un temps pour l’argile, le plâtre, le bronze et les matières plastiques, revient et s’impose accompagné par la soudure TIG apprise chez les compagnons du devoir de la fonderie Coubertin.

J’ai toujours marié ce métal avec des bruits, c’est un matériau sonore, il crisse, il résonne, il vibre aussi.

Mes sculptures animées montrent des architectures et leurs fondations, les bruits et les vibrations évoquent le vivant de la cité. »

Vernissage ouvert au public le samedi 14 octobre à 16h00

Pour plus d’informations : centreculturel@maintenon.fr

Centre Culturel Espace Maintenon 1 ter rue de la Ferté 28130 Maintenon

Cet ancien corps de logis, appelé « maison rouge » (sans doute en raison du nombre important de briques que l'on trouve sur sa façade), a été édifié par Louis XIV à la fin du 17e siècle. Il en fit don à Madame de Maintenon dans l'acte de donation de novembre 1689.

Madame de Maintenon, qui a acquis le domaine de Maintenon en 1674, s’intéresse aux pauvres et aux malades de ces lieux et fonde deux établissements hospitaliers : une maison de charité et un hôpital. C’est dans ce bâtiment qu’elle créa la maison de charité en 1686, puis l’hôpital. La dernière manifestation de l’activité de la maison de charité date de 1691.

Adrien Maurice, duc de Noailles, et Françoise Charlotte d’Aubigné, son épouse, fondent l’hôpital Saint Maurice et le financent avec leurs fortunes personnelles. Plus tard, une aile fût ajoutée au corps principal ainsi qu’une chapelle dite «chapelle Saint Adrien » et une sacristie.

En octobre 1797, le 9 brumaire de l’an VI, une pétition du commandant de gendarmerie du département demande que la brigade de Maintenon soit logée dans l’hospice, qui n’abritait plus que deux infirmes et une orpheline.

En 1802, un partage des lieux entre caserne et hospice est effectué. La gendarmerie à cheval s’installe, et une partie des bâtiments réservée à l’hôpital est toutefois conservée. La brigade à cheval est composée de 6 hommes, y compris le Maréchal des Logis.

Vers 1807, il n’est plus question d’hôpital : la municipalité décide d’installer des services de la Mairie et met la chapelle à la disposition de la justice de paix. À partir de 1872, les services de la Mairie quittent le bâtiment pour s’installer au 2 place Aristide Briand.

La Gendarmerie occupe la totalité du bâtiment jusqu’à son déménagement pour des locaux modernes, route de Bouglainval, en 1993.

Ce patrimoine communal sera restauré à partir de juillet 2006 pour devenir un Centre Culturel. parking gratuit, entrée PMR

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:30:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

François Cuau