Paradis minuit & Eric Nemo Stereopop Orchestra Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 Centre Culturel Espace Job Tarif B

Au coeur de la rencontre entre Paradis Minuit et Ericnemo Stereopop Orchestra, c’est de l’énergie, des guitares, des textes et une histoire de partage… Un chant en français, un rock sensible et subversif mâtiné de poésie, avec la même volonté de toujours se renouveler, de mettre du sens dans les textes et d’exister au présent. Deux univers si singuliers et si proches qui s’entremêlent tout le long de ce concert inédit. Deux groupes dans lesquels on retrouve des figures qui ont marqué l’aventure du rock en France.

Avec Motch (OTH), Marielle (Otaké), Ludo (Naufragés), Ericnemo (Rosemary’s Babies), Stéphan (Dionysos), Seb (Bubblies)

Précédé par le concert de Moitié Femme Mortelle Paillette à 18h30.

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie Situé dans le quartier des Sept-Deniers, l'ancienne fabrique de papier à cigarettes et de «papier couché» fermée en 2001, a réouvert ses portes pour une deuxième vie en octobre 2011.Construit dans les années 30 par l'architecte Pierre Thuriès, le vaisseau amiral Job a été classé au patrimoine industriel du XXe siècle. Il constitue un véritable emblème de l'histoire industrielle, ouvrière et sociale. Le collectif Job s'est mobilisé durant de nombreuses années pour le transformer. Racheté par la ville puis réhabilité, l'Espace Job est un équipement municipal qui accueille la piscine Jean Boiteux, une salle de spectacles et trois associations résidentes : la MJC des Ponts Jumeaux, 7 Animés et Music'Halle. La salle de spectacles présente une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics.

2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:00:00+01:00

