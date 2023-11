Les Rencontres du Papier et du Livre Centre Culturel Espace Job Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse.

Les Rencontres du Papier et du Livre 18 et 19 novembre Centre Culturel Espace Job Entrée libre et gratuite, sauf ateliers précisés le samedi 18 novembre (5€/8€)

9e édition du festival

Évènement organisé par le Collectif Job autour du papier, des livres, de l’édition, les Rencontres du Papier et du Livre sont l’occasion de faire vivre un projet culturel et citoyen.

L’activité papetière antérieure du bâtiment et l’envie de soutenir la lecture et l’édition indépendante ne pouvaient que se rejoindre dans cette manifestation.

L’édition 2023 se tient sous le thème « Aux Arbres Citoyens », en lien avec la préservation de la nature et des forêts.

Les associations du Collectif, du quartier, les habitants, mais aussi d’autres acteurs culturels sont parties prenantes du projet.

Programme

Samedi 18 novembre

Ateliers, de 14h à 17h :

Origami

Impression végétale

Reliure artisanale

Écriture (sur réservation)

Calligraphie (sur réservation)

Paperolle / Quilling (sur réservation)

Espace petite enfance, de 14h à 17h :

Lectures, manipulations et créations pour les plus petits

Spectacle, à 18h30 :

Tous les matins je me lève et autres textes

Textes de Jean-Paul Dubois , Cie de l’inutile

Dès 14 ans

Entrée libre

Ciné-lectures, à 20h30 :

Lectures choisies par Dominique Taillemite

Projection du film Dans les forêts de Sibérie

Entrée libre

Buvette et restauration

Et aussi, toute la journée :

Sélection de la librairie Le Chameau Sauvage

Le Bibliobus

Le café papier

Dimanche 19 novembre

Éditeurs et éditrices, de 10h à 17h :

Az’Art Atelier,

Plume de Carotte

N&B éditions

Yucca

Yovana – ERO

Gibraltar

Au bout de la ville

Animations sur le marché :

De 10h à 13h, Les Ambassadeurs du Tri

De 11h à 15h, Le Tancarville, poèmes adressés personnellement

Café littéraire, de 15h à 17h :

Yves Darricau , Des Arbres pour le futur, mémento du planteur pour 2050

Agnès Barber , Le Grand livre de l’arbre

Maëlys Adhémar , La Grande ourse

Thierry Colombier , Les Arbres magiques

Thomas Brail (sous réserve) , L’homme qui sauvait les arbres

Et aussi, présence toute la journée de :

La librairie Le Chameau Sauvage

Le Bibliobus

Le café papier

Plus d’informations sur le site web du Collectif Job

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie Situé dans le quartier des Sept-Deniers, l'ancienne fabrique de papier à cigarettes et de «papier couché» fermée en 2001, a réouvert ses portes pour une deuxième vie en octobre 2011.Construit dans les années 30 par l'architecte Pierre Thuriès, le vaisseau amiral Job a été classé au patrimoine industriel du XXe siècle. Il constitue un véritable emblème de l'histoire industrielle, ouvrière et sociale. Le collectif Job s'est mobilisé durant de nombreuses années pour le transformer. Racheté par la ville puis réhabilité, l'Espace Job est un équipement municipal qui accueille la piscine Jean Boiteux, une salle de spectacles et trois associations résidentes : la MJC des Ponts Jumeaux, 7 Animés et Music'Halle. La salle de spectacles présente une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics.

© Création graphique Doriane Giorda – Collectif Job