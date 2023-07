Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon Centre Culturel Espace Job Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon Vendredi 17 novembre, 16h00 Centre Culturel Espace Job Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le spectacle Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon est une adaptation de l’ouvrage de Jean-Paul Dubois. Le livre traite de liberté, et des manières d’habiter le monde qui peuvent ressembler en tous points à des échecs mais qui sont, in fine, les seules à même de nous faire aimer la vie. Adapter ce roman pour le théâtre est une tentative inutile de ralentir la course du temps pour réapprendre les petites choses…

Avec Louise Morel, Marc Compozieux, Eric Vanelle / Mise en scène Éric Vanelle

Présentation d’une étape de travail, spectacle à découvrir le 29 février à Job

Accessible dès 14 ans

Spectacle en création

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Eric Vanelle