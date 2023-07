Visite guidée de l’exposition photographique de Jean Dieuzaide et Yutharie Gal-Ong Centre culturel Espace job Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Visite guidée de l’exposition photographique de Jean Dieuzaide et Yutharie Gal-Ong Samedi 16 septembre, 14h00 Centre culturel Espace job Gratuit. Sur inscription. Groupe de 20 personnes.

Pour sa première édition des Journées européennes du patrimoine, le Centre culturel Espace Job vous propose une journée exceptionnelle. En collaboration avec l’association des Amis de l’Imprimerie et de Job, nous vous invitons à visiter le bâtiment et à rencontrer les anciens ouvriers de l’usine Job des Sept-Deniers, ainsi que les habitants qui ont contribué à sa préservation.

Cette visite sera suivie d’une conférence-débat animée par Jean-Manuel Puig, architecte responsable de la réhabilitation du bâtiment, qui a reçu le Prix architecture Midi-Pyrénées en 2011 pour ce projet remarquable. Profitez également de l’occasion pour découvrir les tirages photographiques de Jean Dieuzaide et Yutharie Gal-Ong, qui illustrent la vie industrielle du site. Ne manquez pas cet événement unique au Centre culturel Espace Job !

Centre culturel Espace job 105 Rte de Blagnac, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 72 https://www.facebook.com/Centreculturelespacejob/ [{« type »: « email », « value »: « jobcollectif@gmail.com »}] Situé dans le quartier des Sept-Deniers, l’ancienne usine de fabrication de papier à cigarettes et de « papier couché », qui a fermé ses portes en 2001, a été rénovée et réouverte pour une nouvelle vie en octobre 2011.

Construit dans les années 30 par l’architecte Pierre Thuriès, le bâtiment emblématique Job a été classé au patrimoine industriel du XXe siècle. Il incarne une part importante de l’histoire industrielle, ouvrière et sociale. Le collectif Job a travaillé pendant de nombreuses années pour sa transformation. Après son rachat par la municipalité et sa réhabilitation, l’Espace Job, devenu un centre culturel, abrite désormais la piscine Jean Boiteux, une salle de spectacles et trois associations résidentes : la MJC des Ponts Jumeaux, 7 Animés et Music’Halle.

La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Bus L1 & 70, arrêt « Soleil d’Or ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©Jean Dieuzaide