La Fête Foraine Numérique : plongez dans un univers interactif et lumineux au centre culturel Espace Job Centre culturel Espace job Toulouse, 15 septembre 2023, Toulouse.

La Fête Foraine Numérique : plongez dans un univers interactif et lumineux au centre culturel Espace Job 15 et 16 septembre Centre culturel Espace job Gratuit. Entrée libre.

Avec le Proyectarium et en partenariat avec le Collectif Job, 7 animés, la MJC des Ponts-Jumeaux et Music’Halle.

Les attractions de « La Fête Foraine Numérique » sont des expériences interactives dans lesquelles dominent l’humour, la créativité et le dialogue corporel avec la lumière. Elles interpellent nos sens d’innombrables façons.

Le projet a comme but de poser le public au centre de l’action.

Chaque attraction a été réfléchie pour mettre le spectateur dans le rôle de l’acteur principal. Enfin, cette fête s’adresse à un public diversifié et de tous âges, créant ainsi un lieu où les moments riches en sensations éveillent la curiosité et font appel au bagage mémoriel de chacun.

L’animation numérique collaborative qui illuminera les façades du Centre culturel Espace Job donnera vie aux murs, les rendant accessibles à tous. Elle permettra ainsi de créer un dialogue entre le patrimoine industriel et architectural et les nouvelles pratiques artistiques numériques.

Centre culturel Espace job 105 Rte de Blagnac, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 72 https://www.facebook.com/Centreculturelespacejob/ Situé dans le quartier des Sept-Deniers, l’ancienne usine de fabrication de papier à cigarettes et de « papier couché », qui a fermé ses portes en 2001, a été rénovée et réouverte pour une nouvelle vie en octobre 2011.

Construit dans les années 30 par l’architecte Pierre Thuriès, le bâtiment emblématique Job a été classé au patrimoine industriel du XXe siècle. Il incarne une part importante de l’histoire industrielle, ouvrière et sociale. Le collectif Job a travaillé pendant de nombreuses années pour sa transformation. Après son rachat par la municipalité et sa réhabilitation, l’Espace Job, devenu un centre culturel, abrite désormais la piscine Jean Boiteux, une salle de spectacles et trois associations résidentes : la MJC des Ponts Jumeaux, 7 Animés et Music’Halle.

La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Bus L1 & 70, arrêt « Soleil d’Or ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

©Louis Rafenomanjato