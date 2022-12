Bateau Centre Culturel Espace Job, 28 janvier 2023, Toulouse.

Bateau Samedi 28 janvier 2023, 11h00 Centre Culturel Espace Job

Tarif C

Théâtre d’objet & cirque sensible – Cie les Hommes sensibles – Dans le cadre des festivités de Noël – Dès 5 ans

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : ligne 70 et Linéo 1 – arrêt Soleil d'orVélôtoulouse : station n°240

Séance scolaire Renan ven. 27 jan. – 10h

En lien avec le spectacle, le Centre culturel de quartier Renan organise des ateliers auprès des scolaires avec la compagnie et le BBB, Centre d’art Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits !

Consultez le guide en ligne

