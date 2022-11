Les Jeudis de Job – KKC ORCHESTRA Centre Culturel Espace Job Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les Jeudis de Job – KKC ORCHESTRA Centre Culturel Espace Job, 26 janvier 2023, Toulouse. Les Jeudis de Job – KKC ORCHESTRA Jeudi 26 janvier 2023, 20h30 Centre Culturel Espace Job

Concert dans le cadre du festival Détours de chant Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : ligne 70 et Linéo 1 – arrêt Soleil d’orVélôtoulouse : station n°240

05 31 22 98 72 https://job.toulouse.fr/ Situé dans le quartier des Sept-Deniers, l’ancienne fabrique de papier à cigarettes et de «papier couché» fermée en 2001, a réouvert ses portes pour une deuxième vie en octobre 2011.Construit dans les années 30 par l’architecte Pierre Thuriès, le vaisseau amiral Job a été classé au patrimoine industriel du XXe siècle. Il constitue un véritable emblème de l’histoire industrielle, ouvrière et sociale. Le collectif Job s’est mobilisé durant de nombreuses années pour le transformer. Racheté par la ville puis réhabilité, l’Espace Job est un équipement municipal qui accueille la piscine Jean Boiteux, une salle de spectacles et trois associations résidentes : la MJC des Ponts Jumeaux, 7 Animés et Music’Halle. La salle de spectacles présente une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021 La singularité du KKC, c’est une vitalité folle sur scène portée par le chant et trois multi-instrumentistes de talent. KKC, c’est un regard en alerte sur le monde. C’est ne pas s’inventer une vie et jouer au pitbull. Ne pas parler à la place de militants. Ne pas lever le poing caché derrière son écran. C’est se rappeler qu’ado, des chansons de rap ont donné envie de gueuler, de s’élever, d’apprendre. Michaël Fontanella, Julien Champreux Aurélien Calvo et Cyrille Brotto

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T20:30:00+01:00

2023-01-26T22:00:00+01:00 © Fréderic-Caray

