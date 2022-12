FREDERIKA Centre Culturel Espace Job, 26 janvier 2023, Toulouse.

FREDERIKA Jeudi 26 janvier 2023, 18h30 Centre Culturel Espace Job

Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

Concert – Dans le cadre des Jeudis de Job & du Festival Détours de chant, en partenariat avec Music’Halle

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : ligne 70 et Linéo 1 – arrêt Soleil d’orVélôtoulouse : station n°240

05 31 22 98 72 https://job.toulouse.fr/

Chanteuse, musicienne, compositrice, Frederika est une artiste atypique et surprenante. Elle explore sans carcan, se déplaçant aux gré de ses inspirations, de ses aspirations, des multiples matières et langages qu’elle fait instinctivement cohabiter, sans limites tracées, sans jamais s’y perdre.

La musique de Frederika est faite de mélodies entêtantes, chorales et fanfares technologiques, rythmiques scandées, valse Hip-Hop et improvisations à la volée, un Solo vocal étendu définitivement singulier et atypique.

Lors de son passage au Centre culturel Espace JOB pour le festival DDC, Frederika présentera un nouveau répertoire « en français dans le texte » avec du SLAM et des clins d’œil à Barbara et Nougaro …



