Cuba Hoy ! Terres de rencontres Centre Culturel Espace Job, 21 janvier 2023, Toulouse.

Cuba Hoy ! Terres de rencontres 21 janvier – 5 février 2023 Centre Culturel Espace Job

Fiestas et cultures du monde autour de l’Amérique latine, les Caraïbes et l’Afrique

Centre Culturel Espace Job 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Bus : ligne 70 et Linéo 1 – arrêt Soleil d’orVélôtoulouse : station n°240

05 31 22 98 72 https://job.toulouse.fr/ Situé dans le quartier des Sept-Deniers, l’ancienne fabrique de papier à cigarettes et de «papier couché» fermée en 2001, a réouvert ses portes pour une deuxième vie en octobre 2011.Construit dans les années 30 par l’architecte Pierre Thuriès, le vaisseau amiral Job a été classé au patrimoine industriel du XXe siècle. Il constitue un véritable emblème de l’histoire industrielle, ouvrière et sociale. Le collectif Job s’est mobilisé durant de nombreuses années pour le transformer. Racheté par la ville puis réhabilité, l’Espace Job est un équipement municipal qui accueille la piscine Jean Boiteux, une salle de spectacles et trois associations résidentes : la MJC des Ponts Jumeaux, 7 Animés et Music’Halle. La salle de spectacles présente une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021

26e édition du festival

Basée sur l’échange et la diversité, « CUBA HOY !… Terres de Rencontres » explore de multiples contrées artistiques entre spectacles, concerts, bals populaires… Une programmation mosaïque pour laquelle chaque artiste et création impulse un souffle qui accroît la vitalité, l’envie et la curiosité.

Les lieux participants

Le festival se déploie dans plusieurs lieux toulousains :

Centre culturel – Espace Job

Centre Culturel – Théâtre des Mazades

Le Metronum

Salle Claude Nougaro

MJC des Amidô

Cinéma Utopia Borderouge

Église Saint-François de Paule des Minimes

Espace Culturel & Artistique Terres de Rencontres

La programmation

Au Centre culturel – Espace Job

Samedi 4 février :

À 17h30 : spectacle Man on the Spoon par la Compagnie Sale Bête Prod (7€)

À 19h : apéro-concert avec Yamagua (gratuit)

À partir de 20h30 : initiation à la cumbia avec Anika Rodriguez, puis à 21h concert psychotropical de Los Guayabo Brothers (8€ / 10€ / 13€)

Dimanche 5 février :

À 14h30 : grande fête des percussions avec la participation de Percu’Sound (3€)

À 15h30 : restitution des 2 chorégraphies du carnaval colombien par les enfants du Claé de l’école élementaire des 7 Deniers, partenariat avec l’association 7 Animés (gratuit)

Dans les autres lieux

Samedi 21 janvier :

À 14h30 à l’Utopia Borderouge : Karnawal – film, danse et percussions argentines

À 20h30 au Metronum : concert-événement avec Super Panela feat. Tanidual – cumbia, porros colombiens et musique actuelle (8€ / 10€ / 13€)

Dimanche 29 janvier :

De 14h à 20h au Pavillon République : carnavals latino-caribéens, bal populaire cubain (gratuit)

Jeudi 2 février :

À 19h au Centre culturel – Théâtre des Mazades : apéro-concert festif avec Las Pailletas (gratuit)

À 20h30 au Centre culturel – Théâtre des Mazades : spectacle de Tango Neruda (8€ / 16€ / 19€)

À 22h au Centre culturel – Théâtre des Mazades : bal « milonga » avec DJ Raffo (gratuit)

Vendredi 3 février :

À 16h30 à l’espace Pont des Demoiselles : Danse, genre et transidentité – performances, rencontres-débats et tango

À 20h30 à la Salle Nougaro : concert de Lucia de Carvalho (14€ / 17€ / 19€)

Samedi 4 février :

De 14h30 à 18h30 à la MJC des Amidôs : Scène ouverte – chorégraphies de danses afro caribéennes et latines (gratuit)

Dimanche 5 février :

À 16h30 à l’église Saint-François de Paule : « Hermanas de nuestra señora de la compasión » – chorale La Cantariza (6€ / 8€ / 10€)

Sur tout le week-end

Au Centre culturel – Espace Job et à la MJC des Amidôs :

Ateliers danses et rythmes d’Amérique latine pour adultes

Atleliers intergénérationnels sur les contes en Amérique latine

Éveil musical parent-enfant

Détails sur le site web du festival



