Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny Centre culturel du Moustier Thorigny-sur-Marne Catégorie d’Évènement: Thorigny-sur-Marne Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny Centre culturel du Moustier Thorigny-sur-Marne, 9 décembre 2023, Thorigny-sur-Marne. Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny Samedi 9 décembre, 20h30 Centre culturel du Moustier l’Orchestre d’Harmonie de Thorigny vous invite à son prochain concert : « Compositeurs, Réalisateurs : duos de légende ». Lors de ce concert, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir Marie Van Wynsberge, Soliste à l’Orchestre de Paris pour interpréter un concerto pour contrebasse de Nino Rota Centre culturel du Moustier 1 rue du Moustier , 77400 Thorigny-sur-Marne Thorigny-sur-Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Thorigny-sur-Marne

