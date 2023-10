Rencontre Littéraire CCMA Centre Culturel du Monde Arabe Roubaix, 14 octobre 2023, Roubaix.

Rencontre Littéraire CCMA Samedi 14 octobre, 16h30 Centre Culturel du Monde Arabe entrée gratuite

Le CCMA vous invite à sa 1ère rencontre littéraire de l’année 2023-2024.

Nous accueillons Mme Fofana Halimata au sujet de son roman « À l’ombre de la cité Rimbaud » le samedi 14 octobre à 16h30.

Il s’agit d’un récit poignant et vif d’une jeune fille d’origine malienne vivant dans la banlieue parisienne tiraillée entre deux cultures et émancipée grâce au savoir et à la connaissance.

Nous vous invitons à venir nombreux.

Le Centre Culturel du Monde Arabe est une association française type loi 1901, à but non lucratif. Fondé en 1997, le CCMA œuvre pour la promotion des cultures du monde arabe, dans leur diversité ethnique et linguistique quelle que soit la langue d'expression (l'arabe, le français, l'amazigh…), dans un esprit d'ouverture, de dialogue et de partage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

CCMA Roubaix