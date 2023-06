Conférence « La zaouïa Khamlichia : son histoire et son rôle dans la guerre du Rif (1921-1926) » Centre Culturel du Monde Arabe Roubaix, 17 juin 2023, Roubaix.

Samedi 17 juin 2023, Noureddine Akhamlich tiendra une conférence à l’occasion de la publication de son livre « La zaouïa Khamlichia : son histoire et son rôle dans la guerre du Rif (1921-1926) ». Elle aura lieu à 16H, à la salle Lafage, au Centre Culturel du Monde Arabe, 94 rue Léon Marlot à Roubaix.

La guerre du Rif a marqué l’histoire du début du XXe siècle. Le courage et la ténacité des habitants d’une petite région montagneuse du Maroc a tenu en échec pendant cinq ans l’armée coloniale espagnole. Cette guerre servira d’exemple à de nombreux mouvements d’émancipation à travers le monde et la stratégie de guérilla adoptée par son leader, Mohamed ben Abdelkrim el-Khattabi, va inspirer des noms célèbres tels que Hồ Chí Minh ou Che Guevara. Noureddine Akhamlich vous invite à venir redécouvrir cette période sous un nouvel angle, celui du rôle joué par sa famille dans le soutien à la résistance rifaine.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir écouter et débattre avec notre invité. L’entrée est gratuite. Comme de coutume, la rencontre se clôturera par un échange convivial, autour du verre de l’amitié.

Le Centre Culturel du Monde Arabe est une association française type loi 1901, à but non lucratif. Fondé en 1997, le CCMA œuvre pour la promotion des cultures du monde arabe, dans leur diversité ethnique et linguistique quelle que soit la langue d'expression (l'arabe, le français, l'amazigh…), dans un esprit d'ouverture, de dialogue et de partage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T16:00:00+02:00 – 2023-06-17T18:00:00+02:00

