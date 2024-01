Ivé de Lisle: Poétique des couleurs Centre culturel du Manoir Cologny, 28 février 2024, Cologny.

Ivé de Lisle: Poétique des couleurs 28 février – 10 mars Centre culturel du Manoir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-28T18:30:00+01:00 – 2024-02-28T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T14:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

Ivé de Lisle – Poétique des couleurs

Pour Ivé de Lisle l’Art est une manière de faire, un geste fusionnel entre la pensée et la réalisation d’une œuvre. Peindre c’est vivre la rencontre de qui n’est pas encore abouti ou défini et du temps nourricier de notre présence ici. Ce temps est ensuite rétrocédé aux regards et à la pensée de ceux qui le remarquent. Peindre ce n’est pas la traduction d’une poésie. Pour Ivé c’est rendre fertile un visible construit par l’artiste qui « voit » en couleurs et en lignes. La richesse du silence précède le rythme, les notes des couleurs et le mouvement des traits qui cheminent sur la toile. Il suggère même parfois des arômes et des sons…

Vous ressentirez en déambulant dans Poétique des couleurs ces émotions traduites sur des toiles, des totems, des plaques mémorielles et des icônes.

Dimanche 3 mars & Dimanche 10 mars – 15h

Méthodologie du langage chromatique et graphique par Ivé, suivi d’une visite commentée par l’artiste

C’est un atelier de communication et d’échanges sur les moyens employés pour créer un tableau et faire dialoguer sur un support choisi les forces accomplissant l’œuvre.

Ivé détaille le parcours et les étapes de la mise en image, du choix des couleurs et de leur articulation en fonction de leur intensité / luminosité / « poids » avant d’accompagner les participants pour une visite guidée de l’exposition.

Vernissage le 28 février 2024 à 18h30

Exposition du 29 février au 10 mars 2024

Centre culturel du Manoir Place du Manoir 4 Cologny 1223 Genève http://ccmanoir.ch

Ivé de Lisle