Ana D & Noora K : Éléments Centre culturel du Manoir Cologny, 31 janvier 2024, Cologny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T18:30:00+01:00 – 2024-01-31T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T14:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

ÉLÉMENTS

Nourrir le changement grâce à l’alchimie visuelle

Voyager au cœur de l’illusion photographique de la nature et de la forme humaine à travers les œuvres d’Ana D & Noora K on peut y retrouver le potentiel poétique pour découvrir le message subtil au besoin d’un changement imminent vis-à-vis de la surconsommation des ressources naturelles, de l’abus envers l’environnement et l’individu qui se retrouve toujours d’avantage isolé.

Le travail d’Ana D & Noora K est une danse entre mouvement et transformation, réalité et énergie invisible capturé par la magie de la photographie. Chaque image raconte une histoire, sous multiples couches de transparences et de textures on peut s’y abandonner pour un instant de répit. Inspirer…expirer…imaginer.

Dimanche 4 février & Dimanche 11 février, à 14h30 et à 17h

Concerts proposé par quintet et quartet de jeunes talents Conversations entre photographie et musique

Vivre la convergence harmonieuse des générations et de formes d’art lors de concerts de musique classique. Les jeunes musiciens présentent leur virtuosité musicale dans les salles du Manoir. Immergez-vous dans le dialogue multidisciplinaire entre la photographie et la musique, où des mélodies intemporelles s’entrelacent avec des récits visuels. Nous proposons une expérience culturelle qui cherche à combler le fossé entre le passé et le présent, favorisant une connexion intergénérationnelle.

Vernissage le 31 janvier 2024 à 18h30

Exposition du 1er au 11 février 2024

Centre culturel du Manoir Place du Manoir 4 Cologny 1223 Genève http://ccmanoir.ch

Ana D & Noora K