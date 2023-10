Labyrinthes Centre culturel du Manoir Cologny, 29 novembre 2023, Cologny.

Labyrinthes 29 novembre 2023 – 6 avril 2024 Centre culturel du Manoir

La Fondation Martin Bodmer et le Centre culturel du Manoir présentent Labyrinthes. Une exposition photographique composée de 17 images de labyrinthes issus des ouvrages de la collection de la Fondation, sous le commissariat de Sébastien Brugière, collaborateur scientifique et responsable de la médiation culturelle à la Bodmer. Des labyrinthes antiques aux figures mythologiques, des représentations allégoriques aux emblèmes d’Alciat, de Dante à Dürrenmatt en passant par les prisons de Piranèse, le visiteur est ainsi convié à une exploration de ces dédales et de leur symbolique.

Vernissage le 29 novembre 2023 dès 18h30

Exposition du 30 novembre 2023 au 7 avril 2024

L’exposition se déroule en plein air à l’arrière du bâtiment du Centre culturel du Manoir.

Visites guidées de l’exposition

Samedi 2 décembre 2023 à 16h

Dimanche 3 décembre 2023 à 15h30

Labyrinthes a été également présentée à artgenève et aux Bains de Pâquis en 2022.

Centre culturel du Manoir Place du Manoir 4 Cologny 1223 Genève http://ccmanoir.ch

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T18:30:00+01:00 – 2023-11-29T21:00:00+01:00

2024-04-06T06:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Fondation Martin Bodmer (Photographies : Naomi Wenger, Justine Givry, Jonathan Imhof)