NOEMI BOUTIN ET JEANNE BLEUSE CENTRE CULTUREL DU DÔME St Ave, vendredi 5 avril 2024.

Noémi Boutin et Jeanne Bleuse mêlent, le temps d’un heureux pas de deux, leurs talents multiples et imprévisibles. Elles nous invitent à écouter la légende d’un Prince Slave affrontant le maître des enfers, les chants espagnols, tour à tour tragiques et flamboyants, les feux de joie d’une soirée dans les Balkans. Une occasion de découvrir l’alliance de timbres du violoncelle et du piano, au gré des partitions tour à tour drôles, fantaisistes, entraînantes, poignantes, toujours captivantes.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:00

CENTRE CULTUREL DU DÔME 1 RUE DES DROITS DE L HOMME 56890 St Ave 56