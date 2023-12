DOUBLE PLATEAU DANSE CENTRE CULTUREL DU DÔME St Ave, 23 janvier 2024, St Ave.

Tantôt ballerine, tantôt danseuse hip-hop, Leïla Ka illustre la difficulté d’être soi, de jongler avec ses rôles et ses métamorphoses. Leïla Ka débute son parcours par les danses urbaines qu’elle croise rapidement avec d’autres influences. Interprète de Maguy Marin dans la célèbre pièce May B , elle tire de cette expérience une théâtralité dansée qu’elle intègre à sa recherche chorégraphique. Ce premier solo de Leïla Ka a été primé cinq fois à l’international.C’est une ode à la jeunesse ! Cinq jeunes danseurs aux influences, origines et langues différentes évoluent sur le plateau. La roue Cyr, cet objet au mouvement hypnotique connu du monde circassien, est leur point d’union. La diversité des interprètes offre un formidable foisonnement d’énergies, de danses et de dialogues, chacun trouvant sa place au sein du groupe, tout en affirmant ce qu’il est.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL DU DÔME 1 RUE DES DROITS DE L HOMME 56890 St Ave