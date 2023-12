BARRUT CENTRE CULTUREL DU DÔME St Ave Catégorie d’Évènement: St Ave BARRUT CENTRE CULTUREL DU DÔME St Ave, 13 janvier 2024, St Ave. Venu des rives du nord de la Méditerranée, Barrut puise ses ressources dans l’origine des chants polyphoniques qu’il fusionne aux rythmes puissants de percussions. Dans une symphonie puissante, les chanteurs font résonner leurs luttes intimes et politiques à travers pamphlets, fables, épopées, et autres chroniques poétiques du monde d’aujourd’hui.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30 Réservez votre billet ici CENTRE CULTUREL DU DÔME 1 RUE DES DROITS DE L HOMME 56890 St Ave Détails Catégorie d’Évènement: St Ave Autres Code postal 56890 Lieu CENTRE CULTUREL DU DÔME Adresse 1 RUE DES DROITS DE L HOMME Ville St Ave Departement 56 Lieu Ville CENTRE CULTUREL DU DÔME St Ave Latitude 47.691417 Longitude -2.740605 latitude longitude 47.691417;-2.740605

