Concert de la Sainte-Cécile de la Neustrienne Centre Culturel d’Orbec Orbec, 1 décembre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

L’Harmonie de la Neustrienne vous convie à son concert de la Sainte-Cécile. Profitez d’un concert de qualité au centre culturel d’Orbec. Concert dirigé par Francis COGE..

2023-12-01 20:45:00 fin : 2023-12-01 . .

Centre Culturel d’Orbec

Orbec 14290 Calvados Normandie



The Harmonie de la Neustrienne invites you to its Sainte-Cécile concert. Enjoy a quality concert at Orbec’s cultural center. Conducted by Francis COGE.

La Harmonie de la Neustrienne le invita a su concierto de Sainte-Cécile. Disfrute de un concierto de calidad en el centro cultural de Orbec. Concierto dirigido por Francis COGE.

Die Harmonie de la Neustrienne lädt Sie zu ihrem Konzert anlässlich der Heiligen Cäcilie ein. Genießen Sie ein hochwertiges Konzert im Kulturzentrum von Orbec. Konzert unter der Leitung von Francis COGE.

Mise à jour le 2023-11-17 par Calvados Attractivité