Exposition Patrimoine Invisible II

Patrimoines Invisibles II : « Architecture du XX° en Champagne-Ardenne Un regard rétrospectif sur le siècle dernier, à travers un corpus de vingt (nouveaux) bâtiments. Sélectionnés sur l'ensemble des quatre départements (Marne, Haute Marne, Aube, Ardennes), ils tendent à représenter l'activité économique et culturelle de la région Champagne-Ardenne, des établissements industriels aux logements collectifs en passant par différents types d'équipements publics.

« Patrimoines invisibles », beaucoup de bâtiments présentés dans cette exposition demeurent relativement inconnus du public en dépit de leur représentativité. Ils sont sélectionnés pour leur intérêt et leur représentativité, tant au regard de l'ensemble des réalisations existantes dans la région que des grands mouvements de l'histoire de l'architecture française.

centre culturel des tourelles, Vouziers
Samedi 14 octobre, 11h00-17h00

