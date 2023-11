Concert de Nougajazz « Hommage à Claude Nougaro » Centre culturel des Rochettes Bellac, 19 novembre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Venez vous divertir en musique autour des standards de Claude Nougaro. Profitez de la buvette et des pâtisseries confectionnées pour l’occasion. Ce concert est organisé au profit des actions du Lions Club Bellac Gartempe..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Centre culturel des Rochettes Rue des Rochettes

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the music of Claude Nougaro’s standards. Enjoy the refreshments and pastries prepared for the occasion. This concert benefits the Bellac Gartempe Lions Club.

Venga a disfrutar de la música de los estándares de Claude Nougaro. Disfrute de un bar de refrescos y pasteles hechos para la ocasión. Este concierto se organiza en beneficio del Club de Leones de Bellac Gartempe.

Lassen Sie sich von der Musik rund um die Standards von Claude Nougaro unterhalten. Genießen Sie den Ausschank und die für diesen Anlass hergestellten Backwaren. Dieses Konzert wird zugunsten der Projekte des Lions Club Bellac Gartempe organisiert.

