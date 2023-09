Vide jouets et vide dressing Centre culturel des Rochettes Bellac, 12 novembre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Venez donner une deuxième vie aux jouets que vos enfants n’utilisent plus et aux vêtements que vous ne portez plus ou, à l’inverse, venez profiter de bonnes affaires..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Centre culturel des Rochettes Rue des Rochettes

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and give a second life to the toys your children no longer use and the clothes you no longer wear, or, conversely, come and take advantage of some bargains.

Ven a dar una segunda vida a los juguetes que tus hijos ya no usan y a la ropa que tú ya no te pones o, por el contrario, ven a aprovechar algunas gangas.

Kommen Sie vorbei und geben Sie Spielsachen, die Ihre Kinder nicht mehr benutzen, und Kleidung, die Sie nicht mehr tragen, ein zweites Leben oder profitieren Sie umgekehrt von Schnäppchen.

Mise à jour le 2023-08-17 par OT Pays du Haut Limousin