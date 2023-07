Gala d’accordéon Centre culturel des Rochettes Bellac Catégories d’Évènement: Bellac

Haute-Vienne Gala d’accordéon Centre culturel des Rochettes Bellac, 6 août 2023, Bellac. Bellac,Haute-Vienne .

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . .

Centre culturel des Rochettes rue des Rochettes

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Pays du Haut Limousin Détails Catégories d’Évènement: Bellac, Haute-Vienne Autres Lieu Centre culturel des Rochettes Adresse Centre culturel des Rochettes rue des Rochettes Ville Bellac Departement Haute-Vienne Lieu Ville Centre culturel des Rochettes Bellac

Centre culturel des Rochettes Bellac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellac/