Festival National de Bellac – Théâtre – La tête ailleurs Centre Culturel des Rochettes Bellac, 8 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Voilà l’histoire d’une femme de soixante-dix ans qui se remémore un moment clé de son enfance. Ce moment clé où, petite fille de neuf ans, on l’obligeait à ne pas avoir la tête ailleurs. C’est l’histoire du lien entre cette petite fille et sa mère célibataire. Cette mère qui, elle aussi l’avait, la tête ailleurs, mais plutôt du côté du syndicalisme et des manifs. C’est l’histoire d’une mère et de sa fille, et de ce que leur imagination commune peut empuissanter de leur réalité parfois fragile. Une histoire où les rêves permettent de vivre et d’affronter la réalité. Une histoire où la capacité à imaginer peut soutenir, faire rugir, vitaliser. Une histoire sur les possibles qu’apportent le jeu et l’imagination dans une époque troublée qui, elle, ne parvient plus à (se) rêver.

Et les adultes, eux, l’ont-ils aussi la tête ailleurs, et où ? Tout public dès 9 ans..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 16:00:00. .

Centre Culturel des Rochettes Rue des Rochettes

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



This is the story of a seventy-year-old woman who recalls a key moment in her childhood. That key moment when, as a nine-year-old girl, she was forced to keep her mind on other things. This is the story of the bond between this little girl and her single mother. A mother who also had her head elsewhere, but rather on the side of trade unionism and demonstrations. It’s the story of a mother and daughter, and what their shared imagination can do to their sometimes fragile reality. It’s a story where dreams help us live and face reality. A story where the ability to imagine can sustain, roar and vitalize. A story about the possibilities offered by play and imagination in a troubled age that no longer manages to dream.

And do adults have their heads elsewhere, and where? For all ages 9 and up.

Esta es la historia de una mujer de más de setenta años que recuerda un momento clave de su infancia. Ese momento clave en el que, siendo una niña de nueve años, se vio obligada a mantener la mente en otras cosas. Esta es la historia del vínculo entre esta niña y su madre soltera. Una madre que también tenía la mente en otra parte, pero más del lado del sindicalismo y las manifestaciones. Esta es la historia de una madre y su hija, y de cómo su imaginación compartida puede compensar su realidad, a veces frágil. Es una historia sobre los sueños como forma de vivir y enfrentarse a la realidad. Una historia sobre cómo la capacidad de imaginar puede dar apoyo, energía y vitalidad. Una historia sobre las posibilidades que ofrecen el juego y la imaginación en una época convulsa que ya no consigue soñar.

¿Y los adultos también tienen la cabeza en otra parte, y dónde? Apto para todos los públicos a partir de 9 años.

Es ist die Geschichte einer siebzigjährigen Frau, die sich an einen Schlüsselmoment ihrer Kindheit erinnert. Dieser Schlüsselmoment, in dem sie als neunjähriges Mädchen dazu gezwungen wurde, nicht mit ihren Gedanken woanders zu sein. Es ist die Geschichte der Verbindung zwischen diesem kleinen Mädchen und ihrer alleinerziehenden Mutter. Diese Mutter hatte ihren Kopf ebenfalls woanders, aber eher auf der Seite der Gewerkschaften und der Demonstrationen. Es ist die Geschichte einer Mutter und ihrer Tochter und dessen, was ihre gemeinsame Fantasie aus ihrer manchmal zerbrechlichen Realität herausholen kann. Eine Geschichte, in der Träume es ermöglichen, zu leben und die Realität zu bewältigen. Eine Geschichte, in der die Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, unterstützend, belebend und vitalisierend wirken kann. Eine Geschichte über die Möglichkeiten, die das Spiel und die Fantasie in einer unruhigen Zeit bieten, die ihrerseits nicht mehr in der Lage ist, sich zu träumen.

Und haben die Erwachsenen ihren Kopf auch woanders, und wo? Für alle Altersgruppen ab 9 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-19 par OT Pays du Haut Limousin