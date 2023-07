Festival National de Bellac – Théâtre – Celle qui voulait qu’on la regarde disparaître Centre Culturel des Rochettes Bellac, 7 juillet 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Laurence est mannequin de défilé, repérée à 12 ans, enfermée dans une des injonctions qui pèsent sur tout corps occidental, surtout quand il est défini comme féminin : l’extrême minceur comme forme ultime du beau, donc du désirable, et les stratégies de contrôle (toujours dissimulées) que cette minceur idéale (et inatteignable) exige. Sauf que Laurence, à 23 ans, a décidé de raconter publiquement, via une story instagram, comment, à force de chercher toujours plus dans le moins, elle est devenue anorexique. Elle le fait pour comprendre et se réapproprier son histoire, son corps, sa vie. « Celle qui voulait qu’on la regarde disparaître » est d’abord un espace où peuvent se dire, sans fausse pudeur et avec une bonne dose d’humour, les comportements quotidiens, les pensées, les émotions, les contradictions d’une jeune femme anorexique et boulimique , mais aussi ses espoirs, ses luttes..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 18:00:00. .

Centre Culturel des Rochettes Rue des Rochettes

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Laurence is a catwalk model, spotted at the age of 12, trapped in one of the injunctions that weigh on every Western body, especially when it is defined as feminine: extreme thinness as the ultimate form of beauty, and therefore of desirability, and the (always concealed) strategies of control that this ideal (and unattainable) thinness demands. Except that 23-year-old Laurence has decided to publicly recount, via an Instagram story, how she became anorexic as a result of her constant search for more in less. She did it to understand and reclaim her story, her body, her life. « Celle qui voulait qu?on la regarder disparaître » is first and foremost a space where the daily behaviors, thoughts, emotions and contradictions of a young woman with anorexia and bulimia can be told, without false modesty and with a good dose of humor, but also her hopes and her struggles.

Laurence es una modelo de pasarela, descubierta a los 12 años, atrapada en uno de los mandatos que pesan sobre todo cuerpo occidental, especialmente cuando se define como femenino: la delgadez extrema como forma última de belleza, y por tanto de deseabilidad, y las estrategias de control (siempre ocultas) que exige esa delgadez ideal (e inalcanzable). Excepto que Laurence, de 23 años, ha decidido hacer pública su historia en Instagram sobre cómo se volvió anoréxica como resultado de intentar conseguir más con menos. Lo hizo para comprender y reivindicar su historia, su cuerpo, su vida. « Celle qui voulait qu?on la regarder disparaître » es ante todo un espacio donde contar, sin falsa modestia y con una buena dosis de humor, los comportamientos cotidianos, los pensamientos, las emociones y las contradicciones de una joven con anorexia y bulimia, pero también sus esperanzas y sus luchas.

Laurence ist ein Laufstegmodel, das mit 12 Jahren entdeckt wurde. Sie ist gefangen in einem der Zwänge, die auf jedem westlichen Körper lasten, vor allem wenn er als weiblich definiert wird: extreme Schlankheit als ultimative Form des Schönen, also des Begehrenswerten, und die (stets verborgenen) Kontrollstrategien, die diese ideale (und unerreichbare) Schlankheit erfordert. Nur dass Laurence mit 23 Jahren beschlossen hat, öffentlich über eine Instagram-Story zu berichten, wie sie durch die Suche nach immer mehr in weniger zu Magersucht wurde. Sie tut dies, um ihre Geschichte, ihren Körper und ihr Leben zu verstehen und sich wieder anzueignen. « Die, die wollte, dass man ihr beim Verschwinden zusieht » ist in erster Linie ein Ort, an dem die alltäglichen Verhaltensweisen, Gedanken, Emotionen und Widersprüche einer jungen Frau mit Anorexie und Bulimie, aber auch ihre Hoffnungen und Kämpfe ohne falsche Scham und mit einer gehörigen Portion Humor erzählt werden können.

