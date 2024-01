PROMENONS NOUS DANS LES BOIS CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse, dimanche 7 avril 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 10:30:00

La compagnie CREA présente un spectacle musical et de marionnettes.

Nina nous amène en pleine nature, en ballade dans le monde magique de la forêt et de ces habitants.

Dès 2 ans – Durée 30 minutes.

Une vraie bouffée d’air où comptines, mimes, marionnettes, jeux interactifs avec le public sont là pour faire rire et rêver petits et grands.

EUR.

CENTRE CULTUREL DES MINIMES Place au Marché aux Cochons

Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE