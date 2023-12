Venise sous la neige Centre culturel des Minimes Toulouse, 9 février 2024 19:30, Toulouse.

Venise sous la neige Vendredi 9 février 2024, 20h30 Centre culturel des Minimes 5 € les deux spectacles du festival Théâtres d’Hivers

de Gilles Dyreck

Christophe a croisé un ancien ami de fac, qui spontanément l’invite pour un dîner de retrouvailles. En chemin, Christophe et sa petite amie Patricia se disputent. Lorsqu’ils arrivent chez leurs hôtes, Jean-Luc et Nathalie, un quiproquo s’installe, entraînant une série de malentendus, à l’origine de situations farfelues, de disputes et de déclaration amoureuses. La soirée vole en éclats pour notre plus grand plaisir.

Réservation : 05 61 22 51 77 / cclesminimes@free.fr

Centre culturel des Minimes 6 Rue du Caillou Gris, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 51 77 https://centrecultureldesminimes.fr/

Le Centre Culturel des Minimes est une association loi 1901. Son action se développe en dehors de toutes considérations politiques ou confessionnelles et réunit tous les ans une assemblée générale à laquelle tous les adhérents peuvent participer. Le Centre Culturel travaille en convention avec la Mairie de Toulouse. Cette structure a pour mission d'animer et de développer des activités culturelles et sportives de qualité pour tous. Enfants comme adultes, débutants et amateurs confirmés y trouveront une large palette d'ateliers encadrés par des professionnels passionnés. Tout au long de l'année, des expositions de peinture sont présentées dans l'espace exposition. La salle de spectacle de 40 places accueille des artistes d'horizons variés, amateurs et professionnels : musiciens, comédiens, conteurs, danseurs, marionnettistes, mimes… Enfants et adultes découvriront leurs spectacles les mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Pendant les vacances scolaires une programmation jeune public est proposée. Le Centre Culturel est également partenaire de plusieurs événements tels que : Théâtres d'hivers, le Printemps du rire, etc… Métro : ligne B – station Minimes Claude NougaroBus : ligne 15 – arrêt Pont des Minimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

