Soirée créole le 11 Novembre à Semoy
Samedi 11 novembre, 19h30
Centre Culturel des Hautes Bordes
Semoy

Soirée Créole le Samedi 11 Novembre à 19h30 au Centre Culturel de Semoy

Repas + animation « Tropik’sun » + DJ

Repas + animation « Tropik'sun » + DJ

Sur inscription : bulletin disponible sur le site www.cdf-semoy.fr

Centre Culturel des Hautes Bordes
141, rue du Champ Luneau, 45400 SEMOY
Semoy
45400 Loiret
Centre-Val de Loire

2023-11-11T19:30:00+01:00 – 2023-11-11T23:59:00+01:00

2023-11-11T19:30:00+01:00 – 2023-11-11T23:59:00+01:00

