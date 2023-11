Les Justes Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 7 juin 2024, Versailles.

Les Justes 7 – 9 juin 2024 Centre Culturel des Grands Chênes

Notre vision de l’œuvre « Les Justes » d’Albert Camus vise à capturer la tension morale et politique qui caractérise ce drame. Notre intention est de mettre en lumière les thèmes centraux de la justice et de la responsabilité individuelle.

L’œuvre est ancrée dans un contexte politique marqué par le terrorisme révolutionnaire. Notre mise en scène cherchera à inviter le public à réfléchir sur les parallèles avec les enjeux contemporains. Nous utiliserons un décor minimaliste pour créer une atmosphère de huis clos qui renforcera le sentiment d’oppression et d’urgence, soulignant la gravité des décisions prises par les personnages.

Notre intention est de présenter « Les Justes » d’Albert Camus avec un regard de jeune compagnie qui stimule la réflexion du public sur les dilemmes moraux et politiques universels tout en honorant la profondeur de l’œuvre originale. Nous espérons que cette adaptation suscitera des débats et des réflexions sur la nature de la justice et de l’engagement moral.

Centre Culturel des Grands Chênes 17 rue Anatole France, Versailles Versailles 78000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T21:50:00+02:00

2024-06-09T17:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:50:00+02:00

