GUIGNOL – « Le château hanté » Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, 7 janvier 2024 15:00, Versailles.

GUIGNOL – « Le château hanté » 7 janvier – 4 février 2024, les dimanches Centre Culturel des Grands Chênes Tarif unique : 5,00€ par personne

Le Théâtre des Marionnettes Again présente :

« Le château hanté » – Spectacle de Guignol

Résumé : Guignol est le domestique du Roi. Ce dernier est parti en voyage d’affaires. Avant son départ, il ordonne à Guignol de s’occuper de tout le ménage de son château et de surveiller le trésor familial qui a une grande valeur.

Mais, un voleur veut profiter de l’occasion pour tenter de voler le trésor familial. Pour cela, il est prêt à tout.

Les spectacles auront lieu à :

l’AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes

17 Rue Anatole France

Quartier de Porchefontaine

78000 – Versailles

Tous les dimanches, à partir du 07 Janvier 2024

À 16h00

Tarif unique : 5,00€ par personne

Réservation : Pour venir voir nos spectacles, veuillez réserver vos places sur notre site internet :

https://www.marionnettes-again.com/copie-de-prochaine-date

Durée des spectacles : 45 minutes environ

Nos spectacles sont accessibles à partir de 3 ans, et nous changeons d’histoires chaque mois.

N’hésitez pas à partager cela ou à en parler autour de vous, cela sera bénéfique !

Nous sommes impatients de vous accueillir à l’AIDAS !

À bientôt !

Centre Culturel des Grands Chênes 17 rue Anatole 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.marionnettes-again.com/copie-de-prochaine-date »}, {« type »: « email », « value »: « again.marionnettes@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.marionnettes-again.com/copie-de-prochaine-date »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-07T16:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:45:00+01:00

2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T16:45:00+01:00