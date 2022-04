Centre Culturel des Fosses d’Enfer Saint-Rémy, 1 avril 2022, Saint-Rémy.

Centre Culturel des Fosses d'Enfer

Route de Caen Saint-Rémy Calvados

Saint-Rémy Le Centre Culturel des Fosses d’Enfer abrite la médiathèque municipale de Saint-Rémy : l’adhésion et les emprunts y sont entièrement gratuits et ouverts à tous. Il accueille, dans un espace dédié de 200 m², six grandes expositions d’art contemporain et de nombreuses activités culturelles.

centreculturel@stremy.fr +33 2 31 69 14 11 https://fossesdenferstremy.wixsite.com/site

