Exposition Sonnez Trompette ! Centre Culturel des Fosses d’Enfer Saint-Rémy, 17 novembre 2023, Saint-Rémy.

Saint-Rémy,Calvados

Sous l’angle du végétal et de la botanique, le Frac Normandie propose un ensemble de quatre expositions de collection et d’artistes invité·es qui le conduisent de Caen aux Vallées de l’Orne et de la Vère.

À chaque exposition sa saison et sa tonalité propre.

Ce projet interdépartemental porté par le Frac Normandie s’inscrit dans la continuité du parcours d’expositions « En filature, une approche industrielle », sur ce même territoire, en 2021-2022, associant à nouveau ses caractéristiques géographiques et sociales aux enjeux des artistes.

Les expositions bénéficient du dispositif initié par le Frac Normandie «Collection & invitation» qui consiste à associer pour chaque exposition de collection en Normandie une ou des œuvres d’un·e artiste invité·e en lien direct ou indirect avec le territoire normand.

Le Centre Culturel des Fosses d’Enfer représente la 3ème étape de ce parcours avec « SONNEZ TROMPETTE ! ».

Vous pourrez découvrir les œuvres de Roger Ackling, Audrey Aumegeas, Elina Brotherus, Florent Dubois, Sara Favriau, Isabelle Ferreira, Hippolyte Hentgen, Dorothy Iannone, Roy Köhnke, Olivier Leroi, Amaury Morisset, Céline Poulain, Etienne Pressager, Hugues Reip, Hans Schabus, Maxime Verdier, Marnie Weber.

Vernissage le vendredi 17 novembre à 18h00. Entrée libre..

Vendredi 2023-11-17 fin : 2024-01-06 . .

Centre Culturel des Fosses d’Enfer

Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie



Con un enfoque vegetal y botánico, el Frac Normandie propone una serie de cuatro exposiciones de la colección y de artistas invitados, que la llevan de Caen a los valles del Orne y del Ve?re.

Cada exposición tiene su propia estación y su propio tono.

Este proyecto interdepartamental, apoyado por el Frac Normandie, es la continuación del recorrido expositivo titulado « En filature, une approche industrielle » (En la hilandería, un enfoque industrial), en el mismo territorio en 2021-2022, vinculando una vez más sus características geográficas y sociales con los retos de los artistas.

Las exposiciones se beneficiarán del dispositivo « Colección & invitación » iniciado por el Frac Normandie, que consiste en asociar a cada exposición de la colección Normandie una o varias obras de un artista invitado que tenga un vínculo directo o indirecto con la región de Normandía.

El Centre Culturel des Fosses d’Enfer representa la 3ª etapa de este recorrido con « ¡SONNEZ TROMPETTE!

Podrá descubrir obras de Roger Ackling, Audrey Aumegeas, Elina Brotherus, Florent Dubois, Sara Favriau, Isabelle Ferreira, Hippolyte Hentgen, Dorothy Iannone, Roy Köhnke, Olivier Leroi, Amaury Morisset, Céline Poulain, Etienne Pressager, Hugues Reip, Hans Schabus, Maxime Verdier y Marnie Weber.

Inauguración el viernes 17 de noviembre a las 18.00 h. Entrada gratuita.

Unter dem Gesichtspunkt von Vegetation und Botanik bietet das Frac Normandie eine Reihe von vier Ausstellungen seiner Sammlung und eingeladener Künstler an, die von Caen in die Täler der Orne und der Ve?re führen.

Jede Ausstellung hat ihre eigene Jahreszeit und ihren eigenen Ton.

Dieses vom Frac Normandie getragene interdepartementale Projekt ist die Fortsetzung des Ausstellungsparcours « En filature, une approche industrielle » (In der Spinnerei, ein industrieller Ansatz), der 2021-2022 im selben Gebiet stattfinden wird und erneut seine geo-graphischen und sozialen Charakteristiken mit den Herausforderungen der Künstler verbindet.

Die Ausstellungen profitieren von der vom Frac Normandie initiierten Initiative « Collection & invitation », die darin besteht, für jede Ausstellung der Sammlung in der Normandie ein oder mehrere Werke eines eingeladenen Künstlers oder einer Künstlerin mit direktem oder indirektem Bezug zur Normandie zu kombinieren.

Das Centre Culturel des Fosses d’Enfer stellt mit « SONNEZ TROMPETTE! » die dritte Etappe dieses Parcours dar.

Hier können Sie die Werke von Roger Ackling, Audrey Aumegeas, Elina Brotherus, Florent Dubois, Sara Favriau, Isabelle Ferreira, Hippolyte Hentgen, Dorothy Iannone, Roy Köhnke, Olivier Leroi, Amaury Morisset, Céline Poulain, Etienne Pressager, Hugues Reip, Hans Schabus, Maxime Verdier und Marnie Weber entdecken.

Vernissage am Freitag, den 17. November um 18.00 Uhr. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité