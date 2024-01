LAS HERMANAS CARONNI CENTRE CULTUREL DES CARMES Langon, 30 avril 2024, Langon.

CONCERTDouble plateau 100% fémininMardi 30 avril à 20h30Mary BachLas Hermanas CaronniMary BachMary Bach fait partie des jeunes artistes d’aujourd’hui qui ont plus d’une corde à leur arc. Elle écrit, compose et interprète ses chansons avec force et conviction. Avec des textes à la fois poétiques et engagés, des sonorités musicales actuelles, un grain de voix d’une artiste qui a déjà vécu plusieurs vies, elle nous offre un cocktail détonnant pour un concert entre rage et mélancolie.Las Hermanas CaronniInstrumentistes, chanteuses et compositrices, Laura et Gianna Caronni forment un duo atypique de clarinette, violoncelle et voix dont les compositions sont solaires, nostalgiques et émouvantes. La musique d’Argentine, dont elles sont originaires, et la musique classique sont leurs principales sources d’inspiration, mais elles sont aussi influencées par le jazz, laissant souvent une part de leurs morceaux ouverte à l’improvisation lors. Autour du spectacle- Before dans le hall à partir de 19h Pour toutes et tous Durée : 2h00Scène des Carmes

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:30

CENTRE CULTUREL DES CARMES 8 Place des Carmes 33210 Langon 33