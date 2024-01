MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR CENTRE CULTUREL DES CARMES Langon, 6 avril 2024, Langon.

CONTESamedi 6 avril à 20h30Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amourYannick JaulinYannick Jaulin ou l’amour des mots…Voilà le conteur qui parle des langues, qui met des mots sur les siens, le français qu’il adore, et le patois, sa langue émotionnelle. Il raconte joyeusement cet amour en duo avec Alain Larribet, musicien du monde et béarnais. Il parle de son héritage sensible et de ses lubies : la honte des patois, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée et la perte de la transmission car, avec les mots, disparaissent aussi les savoir-faire, les savoir-être au monde. Cette ode à sa langue maternelle n’est pas étriquée. Elle est pleine d’humour, mélange légèreté et érudition, rappels historiques et anecdotes souriantes, sonne comme un plaidoyer à la diversité et à la différence. Magistral !En coréalisation avec l’OARAAutour du spectacle- Before dans le hall à partir de 19h – Bord de scène après le spectacleDistribution :Collaboration à l’écriture Morgane Houdemont et Gérard Baraton Accompagnement musical et composition Alain Larribet Regards extérieurs Gérard Baraton, TitusPour toutes et tous à partir de 12 ansDurée : 1 h 10Scène des Carmes

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

CENTRE CULTUREL DES CARMES 8 Place des Carmes 33210 Langon 33