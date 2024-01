LE BERGER DES SONS CENTRE CULTUREL DES CARMES Langon, 5 avril 2024, Langon.

RÉCIT/MUSIQUE DU MONDEVendredi 5 avril à 19hLe Berger des SonsAlain LarribetAvec beaucoup de poésie et d’émotion, Alain Larribet distille des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme, d’ici et d’ailleurs : sa première journée en estive, une nuit bercée par la pluie, ses brebis, des blanches et des noires, comme des notes de musique…Personnalité singulière et multiple, il chante et transmet avec force son amour pour la nature et sa passion pour le voyage. Il esquisse une carte u monde à travers la magie des sons de ses instruments du monde et sa voix nous transporte par-delà les cimes des arbres. Le Berger des sons, c’est l’histoire d’une vie, émouvante, espiègle et passionnée.En coréalisation avec l’OARAAutour du spectacle- Bord de scène après le spectacle- Séances scolaires Lou Petit les jeudi 4 avril à 10h & 14h et vendredi 5 avril à 10hDistribution :Récit, chants et instruments du monde (duduk, hulusi, hang, tambourin à cordes, tambour, harmonium indien) : Alain LarribetEcriture : Alain Larribet en collaboration avec Serge MauhouratComposition : Alain LarribetMise en scène : Anne MarcelMise en scène Lou Petit : Clothilde GillesPour toutes et tous à partir de 7 ansDurée : 1 h00Scène des Carmes

Tarif : 7.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 19:00

CENTRE CULTUREL DES CARMES 8 Place des Carmes 33210 Langon 33