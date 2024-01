MIOSSEC CENTRE CULTUREL DES CARMES Langon, samedi 23 mars 2024.

Manifestation annulée, remboursement des billets.Samedi 23 mars à 20h30MiossecLes débuts dans la musique de Miossec commencent dans les années 80, à l’époque où il était membre fondateur du groupe brestois Printemps Noir. Depuis, il a sacrément bourlingué, de scène en scène, écrivant aussi pour Johnny Hallyday, Bashung, Juliette Gréco ou Jane Birkin, mais toujours hors des sentiers battus. Au fil du temps, ses textes se font de plus en plus directs et intimes, mais sa voix rocailleuse et sa présence scénique sont les mêmes.Avec son dernier album Simplifier, sorti en février 2023, l’artiste se raconte un peu plus à travers des tranches de vie. Il semble apaisé après l’euphorie de la tournée anniversaire de son album Boire. Pour Simplifier, il s’est enfermé seul chez lui, a travaillé à partir d’une seule boîte à rythme pour aller à l’essentiel : ne rien s’interdire, les envolées comme les retenues.Evènement organisé en collaboration avec La Belle Alliance (La Petite Populaire, La Belle Lurette, Staccato)Autour du spectacle- Before dans le hall à partir de 19h, avec La Belle Alliance Pour toutes et tous Durée : 1 h 10 Scène des Carmes

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL DES CARMES 8 Place des Carmes 33210 Langon 33