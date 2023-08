UNDERDOGS CENTRE CULTUREL DES CARMES Langon, 5 mars 2024, Langon.

DANSEMardi 5 mars à 20h30UnderdogsCompagnie par Terre / Anne NguyenTrois danseurs, une femme et deux hommes, tentent de faire corps pour explorer les symboles et marqueurs sociaux de l’inconscient collectif urbain qui les rassemble. En traversant les postures, les gestes et les énergies dont s’inspire la danse hip-hop, ils expriment les liens personnels et émotionnels qui les relient à l’étymologie de leur propre danse. Sur fond de musique soul évocatrice du climat politique des années 70 aux Etats-Unis, l’énergie explosive de leurs corps s’ancre dans la nature rebelle des mouvements populaires pour la cause des sous-estimés, des laissés-pour-compte de notre société, les « underdogs ». Spectacle en partenariat avec la Manufacture – CDCN Nouvelle AquitaineEn coréalisation avec l’ONDAAutour du spectacle- Before dans le hall à partir de 19h, avec une association de danse – Bord de scène après le spectacleDistribution :Chorégraphie : Anne NguyenInterprètes : Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat, Pascal LuceTransitions musicales (création) : Sébastien LétéPour toutes et tous à partir de 10 ansDurée : 50 minutesScène des Carmes

CENTRE CULTUREL DES CARMES

8 Place des Carmes Langon 33210

