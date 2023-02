Exposition Jean Paul Landreau Céramiste artisan d’art centre culturel des carmes, 31 mars 2023, Jonzac.

Jean-Paul Landreau manipule la terre comme le peintre utilise sa toile. Une recherche sur les formes et la texture.

centre culturel des carmes 35 rue des carmes 17500 jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Né en Anjou, Jean-Paul Landreau passe une partie de sa jeunesse en Auvergne où il découvre en amateur le travail de la terre. En 1979, Jean-Paul s’installe en Grande Bretagne. A Londres d’abord, il intègre l’école des Beaux Arts de Harrow et ensuite enseigne la céramique à Central School of Art and Design. Installé aujourd’hui en France dans le Marais Poitevin et après avoir séjourné de nombreuses années au Pays de Galles, Jean-Paul manipule la terre comme le peintre utilise sa toile. Il est inscrit au répertoire des Ateliers d’Art de France.

Une recherche sur les formes et la texture caractérise ses œuvres qui se veulent fraîches et vivantes. Quelques unes de ses peintures accompagnent d’ailleurs ses nombreuses céramiques exposées comme une rétrospective de son travail d’artiste. Une exposition en duo avec le sculpteur bois et bronze Marc Platvoet qui nous conduit aussi du quotidien à l’onirique.



2023-03-31T15:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

