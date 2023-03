Exposition Marc Platevoet sculpteur bronzier centre culturel des carmes, 31 mars 2023, Jonzac.

Exposition Marc Platevoet sculpteur bronzier 31 mars – 2 avril centre culturel des carmes

Installé en Charente depuis 1989, touche à tout curieux de la matière et de la forme, Marc Plateovet s’est lancé tour à tour dans la sculpture sur pierre, le bronze et le modelage. Sculpteur bois et bronze professionnel, il est présent dans les galeries d’art et a exposé dans des salons français et internationaux. Marc Platevoet sublime le quotidien pour nous entrainer vers un univers imaginaire, où la réalité se mêle aux mondes féeriques. Il donne vie à toute sorte d’objets, des instruments de musique deviennent des personnages à part entière, des animaux farfelus nous invitent dans une ronde fantasmagorique…Alors, laissons-nous porter par cette vague féerique du monde extravagant de Marc Platevoet. A ses côtés, le céramiste, Jean-Paul Landreau jette lui aussi un pont entre la fantaisie et la réalité…Beau voyage.

centre culturel des carmes 35 rue des carmes 17500 jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T15:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

sculpture bronze

Marc Platvoet