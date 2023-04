Cin’écologie Centre Culturel de Villeneuve-sur-Lot, 9 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Cin’écologie Mardi 9 mai, 10h20 Centre Culturel de Villeneuve-sur-Lot Réservé aux scolaires

Cin’écologie – Ciné Débat le mardi 9 mai 2023 de 10h20 à 11h30 au centre culturel J.-R.-Leygues de Villeneuve-sur-Lot à l’occasion de la fête de l’Europe !

Sensibilisation des élèves des classes de CM1 et de CM2 sur la pollution de la planète par les déchets plastiques dans les océans et son impact sur les animaux marins, avec projection de films et animations ludiques.

Animation proposée par la Maison de l’Europe. Réservé aux scolaires

Centre Culturel de Villeneuve-sur-Lot Rue Etienne Marcel, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T10:20:00+02:00 – 2023-05-09T11:30:00+02:00

© Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne